З початку війни СБУ нейтралізувала понад тисячу хакерських атак проти стратегічно важливих об’єктів

У Києві знешкодили угруповання, яке збувало оборонну інформацію через даркнет, інформує ZN.ua.

З початку війни СБУ нейтралізувала понад тисячу хакерських атак проти стратегічно важливих об’єктів
© unsplash/keepcoding_school

З початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ нейтралізувала понад тисячу хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України. Зокрема, серед останніх спецоперацій — у Києві кіберфахівці Служби безпеки знешкодили угруповання, яке збувало дані про оборонні підприємства і спецустанови сфери зв’язку та захисту інформації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, повідомляється, що у столиці нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони, а також суспільно-політичну обстановку в столиці та в області.

У Донецькій області затримали коригувальника ракетних обстрілів. Зокрема, зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів українських захисників в районі Бахмуту.

Також за матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному з пропагандистів незаконного збройного формування «ДНР».

А у Вінницькій області СБУ нейтралізувала два злочинних угруповання, які організували нелегальне переправлення за кордон українців призовного віку.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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