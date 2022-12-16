Twitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістів

Бану піддалися журналісти, які відкрито критикували нову політику керівництва соцмережі, інформує ZN.ua.

Twitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістів
Twitter заблокував акаунти журналістів
© unsplash.com

Twitter без пояснення причин заблокував облікові записи кількох журналістів провідних світових ЗМІ. Як повідомляє CNN, забанено були облікові записи журналістів, які активно критикували політики нового керівництва соціальної мережі.

Так, під бан потрапили акаунти, які належать Доні О'Саллівану з CNN, Райану Маку з The New York Times, Дрю Харвеллу з The Washington Post та незалежного журналіста Аарона Рупара.

Ані представники Twitter, ані новий власник соцмережі Ілон Маск не відповіли на прохання прокоментувати цю ситуацію.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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