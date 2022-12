Twitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістів

Twitter без пояснення причин заблокував облікові записи кількох журналістів провідних світових ЗМІ. Як повідомляє CNN , забанено були облікові записи журналістів, які активно критикували політики нового керівництва соціальної мережі.

Так, під бан потрапили акаунти, які належать Доні О'Саллівану з CNN, Райану Маку з The New York Times, Дрю Харвеллу з The Washington Post та незалежного журналіста Аарона Рупара.