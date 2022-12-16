2022-12-16
Twitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістів
Бану піддалися журналісти, які відкрито критикували нову політику керівництва соцмережі, інформує
Twitter заблокував акаунти журналістів© unsplash.com
Twitter без пояснення причин заблокував облікові записи кількох журналістів провідних світових ЗМІ. Як повідомляє
Так, під бан потрапили акаунти, які належать Доні О'Саллівану з CNN, Райану Маку з The New York Times, Дрю Харвеллу з The Washington Post та незалежного журналіста Аарона Рупара.
Ані представники Twitter, ані новий власник соцмережі Ілон Маск не відповіли на прохання прокоментувати цю ситуацію.
Фаїна Вауліна, ZN.ua