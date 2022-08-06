Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"

Мільярдер просить Twitter надати свій метод спосіб підтвердження реальності облікових записів користувачів, інформує ZN.ua.

Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про
© Википедия

Ілон Маск заявив сьогодні, що його заплановане поглинання Twitter за 44 мільярди доларів має просунутися, якщо компанія підтвердить деякі деталі про те, як вона визначає, чи облікові записи користувачів є "спам-ботами" або реальними людьми, повідомляє AP NEWS.

"Якщо Twitter просто надасть свій метод вибірки 100 акаунтів та спосіб підтвердження їх реальності, угода має відбутися на початкових умовах", - написав Маск у Твіттері на початку суботи. "Однак, якщо з'ясується, що їхня звітність у Комісії з цінних паперів та бірж не відповідає дійсності, то угода не відбудеться".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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