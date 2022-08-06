Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"

Ілон Маск заявив сьогодні, що його заплановане поглинання Twitter за 44 мільярди доларів має просунутися, якщо компанія підтвердить деякі деталі про те, як вона визначає, чи облікові записи користувачів є "спам-ботами" або реальними людьми, повідомляє AP NEWS.

"Якщо Twitter просто надасть свій метод вибірки 100 акаунтів та спосіб підтвердження їх реальності, угода має відбутися на початкових умовах", - написав Маск у Твіттері на початку суботи. "Однак, якщо з'ясується, що їхня звітність у Комісії з цінних паперів та бірж не відповідає дійсності, то угода не відбудеться".