Українські війська повідомили про збої у роботі пристроїв Starlink на лінії фронту, що перешкоджає зусиллям щодо звільнення території від російських військ, повідомили українські чиновники та військові.

Про це написав у Twitter український кореспондент Financial Times Крістофер Міллер (Christopher Miller).