В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi для сталого зв’язку за відключень електроенергії

Михайло Федоров розповів, коли може запрацювати цей проєкт, інформує ZN.ua.

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi для сталого зв’язку за відключень електроенергії

Міністерство цифрової трансформації планує організувати на території України публічні точки Wi-Fi, які мають забезпечити жителів максимально сталим зв’язком у випадку відключення електроенергії. Також такі споти можуть використати для відновлення інтернету на звільнених від російських військ територіях держави, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у інтерв'ю Forbes.

Він пояснив, що за відсутності світла в деяких районах перестають працювати вежі мобільного зв?язку та провайдери фіксованого інтернету

"Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми. Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв?язку за будь-якої ситуації. В тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного зв?язку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі", – зазначив Федоров.


Максим Царук, ZN.ua





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