Маск розглядає можливість закрити Twitter пейволом – ЗМІ

Ілон Маск, який нещодавно купив Twitter , розглядає можливість повністю приховати соцмережу за пейволом. Про це розповів колишній редактор The Verge та засновник видання Platformer Кейсі Ньютон з посиланням на джерела.

За його даними, компанія намагається повернути назад співробітників, яких вона звільнила минулого тижня. Крім того, деякі співробітники вважають, що перетворення платної підписки Twitter Blue, які планують провести, можуть призвести до грошових втрат для компанії.