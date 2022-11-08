2022-11-08
Маск розглядає можливість закрити Twitter пейволом – ЗМІ
Компанія також намагається повернути назад співробітників, яких вона звільнила минулого тижня, інформує
Ілон Маск обговорює можливість закрити Twitter пейволлом© Getty Images
Ілон Маск, який нещодавно купив Twitter, розглядає можливість повністю приховати соцмережу за пейволом. Про це
За його даними, компанія намагається повернути назад співробітників, яких вона звільнила минулого тижня. Крім того, деякі співробітники вважають, що перетворення платної підписки Twitter Blue, які планують провести, можуть призвести до грошових втрат для компанії.
Фаїна Вауліна, ZN.ua