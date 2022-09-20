Статки Цукерберга скоротилися на $71 мільярд через проблеми з Meta

Поворот Марка Цукерберга в метавсесвіт дорого обійшовся йому в реальному світі. Його статки скоротилися на $71 млрд цього року, що є найвищим падінням серед мільярдерів. Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Цукерберга скоротилися на $71 мільярд через проблеми з Meta
Фото: britannica.com

Подробиці

Цукерберг відкотився з 6-го на 20-е місце в рейтингу світових мільярдерів, що є найнижчим показником з 2014 року і поступається трьом Уолтонам та двом членам родини Кох.

Власний капітал головного виконавчого директора Meta Platforms Inc. становить $55,9 млрд. При цьому менше двох років тому, статки 38-річного Цукерберга становили $106 млрд, і він входив до елітної групи світових мільярдерів. При цьому лише Джефф Безос та Білл Гейтс володіли більшими статками.

Статки Цукерберга виросли до піка в $142 млрд у вересні 2021 року, коли акції компанії досягли $382.

Початок проблем

У жовтні 2021 року Цукерберг представив Meta та змінив назву компанії з Facebook Inc. І з цього моменту справи компанії значною мірою пішли на спад, намагаючись знайти своє місце у технологічному всесвіті.

Нещодавні звіти про доходи компанії були похмурими. Це почалося в лютому, коли компанія не повідомила про зростання кількості щомісячних користувачів Facebook, викликавши історичний обвал цін на її акції та урізавши статки Цукерберга на $31 млрд, що є одним із найбільших одноденних скорочень в історії.

Інші проблеми пов'язані зі ставкою Instagram на Reels — відповідь на платформу коротких відео TikTok. Акції також падають через інвестиції компанії в метавсесвіт. Цукерберг сказав, що він очікує, що проєкт втратить «значні» суми грошей у наступні три-п'ять років.

Тим часом Meta «має повернути користувачів з TikTok», — сказала Лаура Мартін, старший інтернет-аналітик Needham & Co. За її словами, цьому також перешкоджає надмірний контроль і втручання з боку регулюючих органів.

Якби не прагнення віртуальної реальності, гігант соціальних мереж «був більше схожий на Alphabet», — сказав Мандип Сінгх, технологічний аналітик Bloomberg Intelligence.

За його словами, Meta могла б обійти цю проблему, виділивши деякі з інших бізнесів, таких як WhatsApp або Instagram.

Майже всі стани Цукерберга пов'язані з акціями Meta. Згідно з останньою офіційною заявою компанії, йому належить понад 350 мільйонів акцій. Ціна акцій практично не змінилася і становить близько $146,18 на нью-йоркській біржі.





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