Акції Twitter впали на 11% через відмову Ілона Маска купувати соцмережу
Нещодавно мільярдер відмовився купувати соцмережу, незважаючи на попередню домовленість з її власниками, інформує
Акції популярної американської соцмережі Twitter впали на 11% після того, як стало відомо про зрив угоди з її продажу мільярдеру Ілону Маску. Про це повідомляє
За інформацією джерела, акції соціальної мережі впали на 11%, що автоматично здешевило ринкову вартість компанії майже на 2,2 млрд доларів. В той же час компанія Маска Tesla подешевшала більш ніж на 6,5%.
7 липня стало відомо, що угода купівлі Twitter Ілоном Маском «під серйозною загрозою», оскільки його команда вважає, що підтвердити дані про кількість фейкових і спам-акаунтів у Twitter неможливо, тому переговори щодо придбання соцмережі більше не мають сенсу.
Маск висунув вимогу щодо перевірки кількості спам-акаунтів після того, як акції Twitter почали падати. У травні він заявив, що розуміння кількості підроблених облікових записів є частиною оцінки бізнесу Twitter, який заробляє більшу частину своїх грошей з продажу реклами. Незважаючи на слова мільярдера про можливість придбання соцмережі за нижчою ціною, діючі власники Twitter заявили, що не мають наміру робити «знижку». З тих пір компанія надала аналітикам Маска безліч даних.
Після остаточної відмови винахідника від укладення угоди керівництво Twitter заявило про те, що має намір подати на Маска позов до суду за розірвання угоди з купівлі соцмережі.