Акції Twitter впали на 11% через відмову Ілона Маска купувати соцмережу

Акції популярної американської соцмережі Twitter впали на 11% після того, як стало відомо про зрив угоди з її продажу мільярдеру Ілону Маску. Про це повідомляє CNBC .

За інформацією джерела, акції соціальної мережі впали на 11%, що автоматично здешевило ринкову вартість компанії майже на 2,2 млрд доларів. В той же час компанія Маска Tesla подешевшала більш ніж на 6,5%.

7 липня стало відомо, що угода купівлі Twitter Ілоном Маском «під серйозною загрозою», оскільки його команда вважає, що підтвердити дані про кількість фейкових і спам-акаунтів у Twitter неможливо, тому переговори щодо придбання соцмережі більше не мають сенсу.

Маск висунув вимогу щодо перевірки кількості спам-акаунтів після того, як акції Twitter почали падати. У травні він заявив, що розуміння кількості підроблених облікових записів є частиною оцінки бізнесу Twitter , який заробляє більшу частину своїх грошей з продажу реклами. Незважаючи на слова мільярдера про можливість придбання соцмережі за нижчою ціною, діючі власники Twitter заявили, що не мають наміру робити «знижку». З тих пір компанія надала аналітикам Маска безліч даних.