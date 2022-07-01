Google Arts & Culture матиме окремий розділ про культурну спадщину України
Відвідувачі будь-якого віртуального музею Google Arts & Culture можуть здійснити віртуальну прогулянку та роздивитися твори улюблених художників навіть більше детально, аніж вживу, інформує
У Google Arts & Culture з’явиться окремий розділ про культурну спадщину України. Унікальність цієї платформи в тому, що поціновувач візуальної культури може влаштувати собі онлайн-екскурсію культовими галереями світу та переглянути колекції творів, які залишили свій відбиток в історії,
«Співпраця МКІП та Google у питаннях цифровізації та збереження культурної спадщини гарний — приклад формату бізнесово-державного партнерства», — прокоментувала Анастасія Бондар, яка й провела присвячену цьому питанню зустріч із очыльником згаданого проєкту Лореном Гаво.
Відвідувачі віртуального музею можуть ‘здійснити прогулянку’ закладом за допомогою Google Street View. Натрапивши на твір, який зацікавив, вже можна скористатись технологією Picasa, яка дозволяє роздивитися деталі картини, скульптури тощо у більшому наближенні, ніж видно неозброєним оком. Фактично кожен з представлених елементів містить довідковий блок про історію створення, авторство та інші цікавинки про твір.