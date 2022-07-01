Google Arts & Culture матиме окремий розділ про культурну спадщину України

У Google Arts & Culture з’явиться окремий розділ про культурну спадщину України. Унікальність цієї платформи в тому, що поціновувач візуальної культури може влаштувати собі онлайн-екскурсію культовими галереями світу та переглянути колекції творів, які залишили свій відбиток в історії, йдеться на сайті українського відомства.

«Співпраця МКІП та Google у питаннях цифровізації та збереження культурної спадщини гарний — приклад формату бізнесово-державного партнерства», — прокоментувала Анастасія Бондар, яка й провела присвячену цьому питанню зустріч із очыльником згаданого проєкту Лореном Гаво.