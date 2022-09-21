Хакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку Revolut

Атака відбулася ще 11 вересня.

Хакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку Revolut
Хакери зламали онлайн-банк і отримали доступ до даних клієнтів
© unsplash/nahelabdlhadi

Фінансово-технологічний стартап Revolut підтвердив, що хакери здійснили кібератаку, що дозволило їм отримати доступ до даних десятків тисяч користувачів. Як повідомляє Techcrunch, атака була зафіксована 11 вересня, вразливість, яка дозволила її здійснити, усунули.

«Неавторизована третя сторона отримала доступ до даних невеликого відсотка (0,16%) наших клієнтів протягом короткого часу. Ми негайно виявили та ізолювали атаку, щоб ефективно обмежити її вплив, та зв'язалися з постраждалими клієнтами. Клієнти, які не отримали електронного листа, не постраждали», - заявив представник Revolut Майкл Боданськи.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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