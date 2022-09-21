2022-09-21
Хакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку Revolut
Атака відбулася ще 11 вересня.
Хакери зламали онлайн-банк і отримали доступ до даних клієнтів© unsplash/nahelabdlhadi
Фінансово-технологічний стартап Revolut підтвердив, що хакери здійснили кібератаку, що дозволило їм отримати доступ до даних десятків тисяч користувачів. Як повідомляє
«Неавторизована третя сторона отримала доступ до даних невеликого відсотка (0,16%) наших клієнтів протягом короткого часу. Ми негайно виявили та ізолювали атаку, щоб ефективно обмежити її вплив, та зв'язалися з постраждалими клієнтами. Клієнти, які не отримали електронного листа, не постраждали», - заявив представник Revolut Майкл Боданськи.
Фаїна Вауліна, ZN.ua