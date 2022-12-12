Верховна Рада готується радикально поміняти життя деяких "блогерів"

Доведеться працювати відповідно до законодавства, яке розповсюджується на роботу ЗМІ та журналістів, інформує ZN.ua.

Верховна Рада готується радикально поміняти життя деяких

Верховна Рада готується радикально поміняти життя людей, які називають себе блогерами, але фактично ведуть журналістьку діяльність. Зміни відбудуться після ухвалення законопроекту про медіа, повідомила заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі інформаційного телемарафону.

Законопроект націлений проти намагання видавати російську пропаганду за українські медіа. Відповідно - на захист споживачів інформації від будь-яких проявів російської пропаганди.


Лія Ільченко, ZN.ua





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