2023-01-19
Meta може дозволити публікувати у Facebook та Instagram фото з жіночими сосками
Наглядова рада платформи заявила, що заборона ґрунтується на бінарному розумінні гендеру, інформує
Meta може переглянути заборону на публікацію фото жіночих сосків© unsplash/solomin_d
Наглядова рада Meta рекомендувала компанії переглянути заборону на публікацію фотографій, на яких видно жіночі соски. Про це йдеться у
Там зазначили, що заборона ґрунтується на бінарному розумінні гендера та відмінності між чоловічим та жіночим тілом. Це робить неясним, як застосовувати ці правила до інтерсексуалів, небінарних і трансгендерних людей, і вимагає від модератора контенту швидкої та суб'єктивної оцінки статі та гендеру.
Фаїна Вауліна, ZN.ua