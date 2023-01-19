Meta може дозволити публікувати у Facebook та Instagram фото з жіночими сосками

Наглядова рада платформи заявила, що заборона ґрунтується на бінарному розумінні гендеру, інформує ZN.ua.

Meta може дозволити публікувати у Facebook та Instagram фото з жіночими сосками
Meta може переглянути заборону на публікацію фото жіночих сосків
© unsplash/solomin_d

Наглядова рада Meta рекомендувала компанії переглянути заборону на публікацію фотографій, на яких видно жіночі соски. Про це йдеться у прес-релізі ради.

Там зазначили, що заборона ґрунтується на бінарному розумінні гендера та відмінності між чоловічим та жіночим тілом. Це робить неясним, як застосовувати ці правила до інтерсексуалів, небінарних і трансгендерних людей, і вимагає від модератора контенту швидкої та суб'єктивної оцінки статі та гендеру.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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