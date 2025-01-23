"Ось так виглядає фашизм і плутократія": Цукерберг зі своїм щасливим фото нарвався на хвилю критики

Американський програміст і підприємець, засновник компанії Meta (раніше Facebook Inc.), розробник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг нарвався на критику в соцмережі через опубліковане фото зі своєю дружиною Прісциллою Чан.

Щасливий кадр Цукерберг опублікував на своїй сторінці у Instagram, інформує Апостроф.

Під світлиною всміхненого Цукерберга з дружиною користувач justinomora1 написав:

"Ось так виглядає фашизм і плутократія".

Коментар користувача зібрав підтримку у вигляді 2225 вподобань та 77 відповідей.

Серед популярних коментарів також було запитання користувачки kaileymaryjane:

"Якщо демократія, то чому сформувався олігархат?".

Користувач yungvec, чий коментар отримав 243 вподобання, написав:

"Ми бачили, на що ти насправді дивився, брате".

Фото: instagram.com/zuck/

Фото: instagram.com/zuck/

Варто зауважити, що Цукерберг під час інавгурації Дональда Трампа на мить покосився в декольте американської журналістки Лорен Санчес, дівчини власника Amazon Джеффа Безоса. Він моментально відвів погляд, але відео вже стало вірусним у соцмережах.

Фото: AP

Фото: AP


Любов Боровик, Апостроф





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"Ось так виглядає фашизм і плутократія": Цукерберг зі своїм щасливим фото нарвався на хвилю критики"Ось так виглядає фашизм і плутократія": Цукерберг зі своїм щасливим фото нарвався на хвилю критики
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