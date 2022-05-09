Украинские хакеры "поздравили" россиян с днем победобесия: фото

9 мая, в день, который РоSSия превратила в массовый культ "победобесия", в телепрограмме росТВ появились антивоенные высказывания. Так хакеры "приветствовали" современных нацистов-россиян, информирует Апостроф .

Соответствующие фотографии распространили по сети роSSийские телеграмм-каналы и СМИ .

В сетке вещания росТВ вместо перечня программ появилась надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власть лгут. Нет войне". Антивоенное выражение видели зрители МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставка Winx.

Вероятно, именно украинские хакеры хотели донести россиянам правду о войне РоSSии против Украины, поскольку один подписчик телеграмм-канала, где опубликовали фото с экранов телевизора, сообщил, что во встроенном плеере SmartTV под названием ott player содержится украинский код.