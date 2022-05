Хакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты Беларуси

Хакеры Anonymous сообщили в своем твиттере о кибератаке на сайты органов власти Беларуси. Причиной называют участие в реализации роSSийской агрессивной политики в отношении Киева .

«Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные вебсайты – офлайн», – говорится в сообщении.