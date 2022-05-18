Anonymous говорят о взломе “Сбербанка”. РоSSия называет это “фейком”
В банке говорили, что их атакуют хакеры с начала роSSийского вторжения на украинскую территорию, информирует
Хакерская группировка Anonymous сообщила о взломе крупнейшего банка РоSSии, “Сбербанка”. Сам банк называет это фейком.
Хакеры в твите сообщили, что взломали банк накануне. "Коллектив Anonymous взломал Сбербанк — крупнейший банк в РоSSии и Восточной Европе", — твтитнули они во вторник.
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“Сбербанк” в среду через государственное агентство называл информацию о взломе “фейком”.
“Данная информация не соответствует действительности и является фейковой”, —
При этом, неделю назад заместитель председателя правления “Сбербанка” РоSSии Станислав Кузнецов
25 февраля Anоnymous объявили РоSSии кибервойну.
В общей сложности, в руках хакеров оказалось 10,5 терабайт копий данных. Они посоветовали представителям Qiwi связаться с ними, если те хотят сохранить данные приватными.