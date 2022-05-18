Anonymous говорят о взломе “Сбербанка”. РоSSия называет это “фейком”

В банке говорили, что их атакуют хакеры с начала роSSийского вторжения на украинскую территорию, информирует ZN.ua.

Anonymous говорят о взломе “Сбербанка”. РоSSия называет это “фейком”
© finliga.com

Хакерская группировка Anonymous сообщила о взломе крупнейшего банка РоSSии, “Сбербанка”. Сам банк называет это фейком.

Хакеры в твите сообщили, что взломали банк накануне. "Коллектив Anonymous взломал Сбербанк — крупнейший банк в РоSSии и Восточной Европе", — твтитнули они во вторник.

The #Anonymous collective hacked Sberbank, it is the largest bank in Russia and Eastern Europe.

— Anonymous (@YourAnonOne) May 17, 2022

“Сбербанк” в среду через государственное агентство называл информацию о взломе “фейком”.

“Данная информация не соответствует действительности и является фейковой”, — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

При этом, неделю назад заместитель председателя правления “Сбербанка” РоSSии Станислав Кузнецов говорил, что банк находится под непрерывными кибератаками с начала полномашстабного вторжения роSSийских войска в Украину 24 февраля.

25 февраля Anоnymous объявили РоSSии кибервойну.

В общей сложности, в руках хакеров оказалось 10,5 терабайт копий данных. Они посоветовали представителям Qiwi связаться с ними, если те хотят сохранить данные приватными.


Александр Хребет, ZN.ua

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