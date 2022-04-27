РоSSия "отжала" имущество Google в Москве на пол миллиарда рублей за закрытый канал Газпрома на YouTube

РоSSийский суд арестовал имущество Google , находящееся в представительстве компании в Москве, стоимостью пол миллиарда рублей, за то что видеохостинг YouTube (принадлежит Google) закрыл один из каналов роSSийского газового монополиста Газпром. Об этом сообщает Forbes Russia .

Сообщается, что Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении имущества и счетов роSSийского отделения Google (ООО «Гугл») на сумму 500 млн рублей по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит «Газпром-медиа»), информирует ZN.ua .

Согласно решению суда, «дочка» «Газпром-медиа» потребовала признать недействительным запрет на размещение своего контента на YouTube, восстановить полный доступ к своему каналу, а также взыскать судебную неустойку.

Ответчиками по иску также выступают Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.