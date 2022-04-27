РоSSия "отжала" имущество Google в Москве на пол миллиарда рублей за закрытый канал Газпрома на YouTube
Иметь канал на YouTube в РоSSии уже оценивают в 500 млн рублей?
РоSSийский суд арестовал имущество Google, находящееся в представительстве компании в Москве, стоимостью пол миллиарда рублей, за то что видеохостинг YouTube (принадлежит Google) закрыл один из каналов роSSийского газового монополиста Газпром. Об этом сообщает
Сообщается, что Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении имущества и счетов роSSийского отделения Google (ООО «Гугл») на сумму 500 млн рублей по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит «Газпром-медиа»), информирует
Согласно решению суда, «дочка» «Газпром-медиа» потребовала признать недействительным запрет на размещение своего контента на YouTube, восстановить полный доступ к своему каналу, а также взыскать судебную неустойку.
Ответчиками по иску также выступают Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.
Напомним, ранее стало также известно, что роSSийский суд оштрафовал на 4 млн рублей запрещенную в РФ компанию Meta, владеющую социальными сетями Instagram и Facebook, за отказ удалять запрещенный в РоSSии контент. Хотя еще 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать соцсеть Instagram на территории страны-агрессора, поскольку «в этой сети распространяются публикации с призывами совершать насильственные действия в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих». Блокировка Instagram в РоSSии стартовала с 14 марта. А Facebook в РоSSии должны были блокировать с 4 марта за «применение цензуры к роSSийским СМИ».