РоSSия "отжала" имущество Google в Москве на пол миллиарда рублей за закрытый канал Газпрома на YouTube

Иметь канал на YouTube в РоSSии уже оценивают в 500 млн рублей?

РоSSия
© Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

РоSSийский суд арестовал имущество Google, находящееся в представительстве компании в Москве, стоимостью пол миллиарда рублей, за то что видеохостинг YouTube (принадлежит Google) закрыл один из каналов роSSийского газового монополиста Газпром. Об этом сообщает Forbes Russia.

Сообщается, что Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении имущества и счетов роSSийского отделения Google (ООО «Гугл») на сумму 500 млн рублей по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит «Газпром-медиа»), информирует ZN.ua.

Согласно решению суда, «дочка» «Газпром-медиа» потребовала признать недействительным запрет на размещение своего контента на YouTube, восстановить полный доступ к своему каналу, а также взыскать судебную неустойку.

Ответчиками по иску также выступают Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

Напомним, ранее стало также известно, что роSSийский суд оштрафовал на 4 млн рублей запрещенную в РФ компанию Meta, владеющую социальными сетями Instagram и Facebook, за отказ удалять запрещенный в РоSSии контент. Хотя еще 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать соцсеть Instagram на территории страны-агрессора, поскольку «в этой сети распространяются публикации с призывами совершать насильственные действия в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих». Блокировка Instagram в РоSSии стартовала с 14 марта. А Facebook в РоSSии должны были блокировать с 4 марта за «применение цензуры к роSSийским СМИ».

По материалам: Forbes.ru /

Лия Ильченко, ZN.ua

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