2022-05-09
РоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салонов
В общей сложности, в РФ уже заблокировали уже 300 сайтов, информирует
РоSSия настолько боится того, что жители страны узнают правду о войне в Украине, что зачищает даже небольшие веб-сайты. Об этом пишет
Так, исследование показало, что в РоSSии заблокировали 300 небольших веб-сайтов, включая, сайт по уходу за домашними животными, блог с короткими страшными историями и сайт тату-салона. РоSSия блокирует любые сообщения, которые расходятся с тем, что транслирует ее пропаганда.
Фаина Ваулина, ZN.ua