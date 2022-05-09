РоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салонов

В общей сложности, в РФ уже заблокировали уже 300 сайтов, информирует ZN.ua.

РоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салонов
РоSSия блокирует даже сайты об уходе за домашними животными
© depositphotos/ oleksii.chumachenko

РоSSия настолько боится того, что жители страны узнают правду о войне в Украине, что зачищает даже небольшие веб-сайты. Об этом пишет Business insider со ссылкой на исследование группы Top10VPN.

Так, исследование показало, что в РоSSии заблокировали 300 небольших веб-сайтов, включая, сайт по уходу за домашними животными, блог с короткими страшными историями и сайт тату-салона. РоSSия блокирует любые сообщения, которые расходятся с тем, что транслирует ее пропаганда.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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