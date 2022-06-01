В США признали, что помогают Украине хакерскими атаками

Хакеры проводят «наступательные, защитные и информационные» операции, информирует ZN.ua.

В США признали, что помогают Украине хакерскими атаками
Американские хакеры проводят атаки в поддержку Украины
© unsplash/ikukevk

Американские военные хакеры проводят «наступательные операции» в поддержку Украины, сообщил в интервью каналу Sky News начальник Киберкомандывания США генерал Пол Накасоне. Он также добавил, что «каждый божий день» тревожится о возможной роSSийской кибератаке, нацеленной на США, и занимается поиском методов, которые позволят эффективно защищать страну и ее союзников.

Отмечается, что Накасоне впервые признал, что США помогают Украине наступательными операциями в киберпространстве. «Мы провели ряд операций по всему спектру; наступательные, оборонительные и информационные операции», - заявил он.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты БеларусиХакеры Anonymous сообщили об атаке на правительственные сайты Беларуси
В Украине появился онлайн-кинотеатр с подборкой фильмов о культуре и искусствеВ Украине появился онлайн-кинотеатр с подборкой фильмов о культуре и искусстве
В США призывают не отключать РоSSию от интернетаВ США призывают не отключать РоSSию от интернета
Ученым удалось передать информацию по квантовой сетиУченым удалось передать информацию по квантовой сети
Песня Stefania Kalush Orchestra установила рекорд SpotifyПесня Stefania Kalush Orchestra установила рекорд Spotify
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине появился онлайн-кинотеатр с подборкой фильмов о культуре и искусствеВ Украине появился онлайн-кинотеатр с подборкой фильмов о культуре и искусстве
YouTube удалил более 9 тысяч каналов, связанных с войной в УкраинеYouTube удалил более 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине
РоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салоновРоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салонов
В Беларуси массово блокируют доступ к интернету. Это связано с войной в Украине - разведкаВ Беларуси массово блокируют доступ к интернету. Это связано с войной в Украине - разведка
Британия обвинила РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации об УкраинеБритания обвинила РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации об Украине
В Украине зарегистрировали представительство StarlinkВ Украине зарегистрировали представительство Starlink
РоSSия оштрафовала «Википедию» из-за статей о войне в УкраинеРоSSия оштрафовала «Википедию» из-за статей о войне в Украине
В Украине справку о судимости можно получить онлайнВ Украине справку о судимости можно получить онлайн
Суд в РоSSии оштрафовал Google на 11 миллионов рублей за «фейки» о войне в УкраинеСуд в РоSSии оштрафовал Google на 11 миллионов рублей за «фейки» о войне в Украине
В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.
Последние новости
Подгружаем последние новости