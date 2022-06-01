2022-06-01
В США признали, что помогают Украине хакерскими атаками
Хакеры проводят «наступательные, защитные и информационные» операции, информирует
Американские хакеры проводят атаки в поддержку Украины© unsplash/ikukevk
Американские военные хакеры проводят «наступательные операции» в поддержку Украины, сообщил в интервью каналу
Отмечается, что Накасоне впервые признал, что США помогают Украине наступательными операциями в киберпространстве. «Мы провели ряд операций по всему спектру; наступательные, оборонительные и информационные операции», - заявил он.
Фаина Ваулина, ZN.ua