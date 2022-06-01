В США признали, что помогают Украине хакерскими атаками

Американские военные хакеры проводят «наступательные операции» в поддержку Украины, сообщил в интервью каналу Sky News начальник Киберкомандывания США генерал Пол Накасоне. Он также добавил, что «каждый божий день» тревожится о возможной роSSийской кибератаке, нацеленной на США , и занимается поиском методов, которые позволят эффективно защищать страну и ее союзников.

Отмечается, что Накасоне впервые признал, что США помогают Украине наступательными операциями в киберпространстве. «Мы провели ряд операций по всему спектру; наступательные, оборонительные и информационные операции», - заявил он.