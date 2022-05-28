В Украине появился онлайн-кинотеатр с подборкой фильмов о культуре и искусстве

Дистрибьютор KyivMusicFilm открыл онлайн-кинотеатр "Титр" с целым сборником фильмов на украинском о культуре, искусстве, есть также независимые европейские ленты. О запуске проекта сообщили на Facebook-странице сообщества.

"Раньше нами двигала идея, что кино должно жить дольше, чем длится прокат. Теперь мы хотим, чтобы кино жило даже в условиях войны, когда прокат невозможен или ограничен", – раскрывают детали замысла инициаторы, вспоминая, что появился он еще до войны.

Синематека "Титра" содержит около четырех десятков картин, среди которых те, которые касаются мира искусства:

"Новый баугауз" – работа Алисы Намиас исследует радикальное художественное направление и его связи с современным искусством.

"Фрида. Слава жизни" – фильм Джованни Тройло 2019 года изображает пеструю жизнь Фриды Кало, как вечное противоборство страданий и удовольствия. Роковой дуализм ее работ, в которых она объединяла свет и тьму, солнце и луну, смерть и воскресение – то, что не оставляет равнодушным, то, что влияет на художников, избравших ее музой.

"Модильяни: неизвестная история" – лента Валери Паризи в 2020 году — портрет «проклятого художника», который остается иконой, несмотря на ряд скандалов. Его скульптуры и полотна украшают коллекции главных мировых музеев, а сам Модильяни остается одним из популярнейших представителей искусства XX века.

"Бэнкси: искусство вне закона" Элио Эспаньи – фильм в очередной раз задает вопрос о том, чего в работах анонимного художника больше — стрит-арта или политического манифеста.

Тайные импрессионисты Пино Даниэле 2020 года – это фактически киновыставка 50 невиданных шедевров Мане, Кайботта, Ренуара, Моне, Сезанна, Синьяка, Сислея и Берты Моризо.

"На примере 50 неизвестных картин авторы фильма предлагают по-новому взглянуть на обстоятельства, которые дали толчок началу революции в мире живописи, которую начали именно импрессионисты", – говорится в описании фильма.