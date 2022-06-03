Instagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в Украине

Такая функция работает в Facebook с 2015 года.

Instagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в Украине
Instagram запускает функцию по поиску пропавших детей
© Людмила Денисова / Facebook

Социальная сеть Instagram заявила о том, что запускает функцию AMBER Alerts, которая работает в Facebook с 2015 года. В списке стран, в которых функция будет доступна, есть и Украина, сообщается в блоге соцсети.

«Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. После обновления, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, информация появится в вашей ленте Instagram», - говорится в сообщении.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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