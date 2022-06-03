2022-06-03
Instagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в Украине
Такая функция работает в Facebook с 2015 года.
Instagram запускает функцию по поиску пропавших детей© Людмила Денисова / Facebook
Социальная сеть Instagram заявила о том, что запускает функцию AMBER Alerts, которая работает в Facebook с 2015 года. В списке стран, в которых функция будет доступна, есть и Украина, сообщается в
«Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. После обновления, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, информация появится в вашей ленте Instagram», - говорится в сообщении.
Фаина Ваулина, ZN.ua