Instagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в Украине

Социальная сеть Instagram заявила о том, что запускает функцию AMBER Alerts, которая работает в Facebook с 2015 года. В списке стран, в которых функция будет доступна, есть и Украина, сообщается в блоге соцсети .

«Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. После обновления, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, информация появится в вашей ленте Instagram», - говорится в сообщении.