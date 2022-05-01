Британия обвинила РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации об Украине

РоSSийская "фабрика троллей" использует Telegram для вербовки и координации новых сторонников.

Британия обвинила РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации об Украине
Фото: g-ross.com.ua

Правительство Великобритании обвинило РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации о событиях в Украине, а также о политиках ряда стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского МИД.

Согласно данным исследования, проведенного по инициативе британского правительства, информационная кампания РФ была призвана манипулировать международным общественным мнением о вторжении в Украину, усилить его поддержку и завербовать новых симпатиков.

Для достижения целей информвойны используются популярные соцсети, в частности, TikTok, Twitter, Telegram, Facebook.

В Лондоне заявили, что роSSийская "фабрика троллей" использует, в частности, Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем спамят комментарии в поддержку действий руководства РоSSии. Также они проводят атаки против чиновников и других мировых лидеров.

"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгаться в наши онлайн-пространства со своей ложью", - заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

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