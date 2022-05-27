В США призывают не отключать РоSSию от интернета

В РоSSии должен сохраняться доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать независимую информацию. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Forklog.

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РоSSию не будут отключать от глобальной сети

«Мы призвали посредников со всего мира не отключать РоSSию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой РоSSии», — сказал он.

Прайс также отметил, что США будут поддерживать журналистов в РоSSии, работа которых усложнилась после начала войны.

Ранее о необходимости обеспечения россиян независимыми новостями на фоне войны в Украине заявила CEO Youtube Сьюзан Воджицки. Она подчеркнула, что сервис не собирается уходить из РоSSии.

Напомним, в начале февраля зампред Совбеза Р Ф Дмитрий Медведев заявлял, что «ключевые права на управление» интернетом находятся в США , поэтому РоSSию могут отключить от глобальной сети. Именно для защиты от такого сценария, по словам Медведева, в стране приняли «закон о суверенном рунете».

5 марта в адрес федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ поступила телеграмма за подписью замглавы Минцифры Андрея Черненко, содержащая ряд рекомендаций по защите информационной инфраструктуры страны. Там не было прямых указаний по отключению роSSийских пользователей от глобальной сети, однако ряд экспертов увидел в ней косвенные предпосылки к изоляции рунета.

В середине апреля стало известно, что Роскомнадзор планирует увеличить пропускную способность оборудования с функцией глубокой фильтрации трафика, использующегося для реализации «закона о суверенном рунете».