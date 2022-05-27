В США призывают не отключать РоSSию от интернета

В РоSSии должен сохраняться доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать независимую информацию. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Forklog.

В США призывают не отключать РоSSию от интернета
фото: itc.ua

РоSSию не будут отключать от глобальной сети

«Мы призвали посредников со всего мира не отключать РоSSию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой РоSSии», — сказал он.

Прайс также отметил, что США будут поддерживать журналистов в РоSSии, работа которых усложнилась после начала войны.

Ранее о необходимости обеспечения россиян независимыми новостями на фоне войны в Украине заявила CEO Youtube Сьюзан Воджицки. Она подчеркнула, что сервис не собирается уходить из РоSSии.

Напомним, в начале февраля зампред Совбеза Р Ф Дмитрий Медведев заявлял, что «ключевые права на управление» интернетом находятся в США, поэтому РоSSию могут отключить от глобальной сети. Именно для защиты от такого сценария, по словам Медведева, в стране приняли «закон о суверенном рунете».

5 марта в адрес федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ поступила телеграмма за подписью замглавы Минцифры Андрея Черненко, содержащая ряд рекомендаций по защите информационной инфраструктуры страны. Там не было прямых указаний по отключению роSSийских пользователей от глобальной сети, однако ряд экспертов увидел в ней косвенные предпосылки к изоляции рунета.

В середине апреля стало известно, что Роскомнадзор планирует увеличить пропускную способность оборудования с функцией глубокой фильтрации трафика, использующегося для реализации «закона о суверенном рунете».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская IT-армия атаковала около 400 вражеских ресурсов за неделюУкраинская IT-армия атаковала около 400 вражеских ресурсов за неделю
Anonymous объявили войну пророSSийской хакерской группировке KillnetAnonymous объявили войну пророSSийской хакерской группировке Killnet
Уже на 2 млрд рублей арестовано активов "Гугла" в РФУже на 2 млрд рублей арестовано активов "Гугла" в РФ
YouTube удалил более 9 тысяч каналов, связанных с войной в УкраинеYouTube удалил более 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине
"Ни в коем случае не открывайте": украинцам присылают сообщение о проверке карт ПриватБанка"Ни в коем случае не открывайте": украинцам присылают сообщение о проверке карт ПриватБанка
Блок рекламы


Похожие новости
Британия обвинила РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации об УкраинеБритания обвинила РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации об Украине
Массовое использование интернета от Илона Маска в Украине пока невозможно, мешает военным - ГосспецсвязиМассовое использование интернета от Илона Маска в Украине пока невозможно, мешает военным - Госспецсвязи
Укртелеком предупредил абонентов об отключении интернета в четырех областях УкраиныУкртелеком предупредил абонентов об отключении интернета в четырех областях Украины
В начале войны хакеры взломали европейскую систему спутникового интернета, последствия заметны до сих порВ начале войны хакеры взломали европейскую систему спутникового интернета, последствия заметны до сих пор
Исследователи призывают изучить влияние TikTok на здоровье пользователейИсследователи призывают изучить влияние TikTok на здоровье пользователей
Сбежавших в РоSSию восьмерых экс-сотрудников СБУ подозревают в хакерских атаках на госорганы УкраиныСбежавших в РоSSию восьмерых экс-сотрудников СБУ подозревают в хакерских атаках на госорганы Украины
ЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в ГерманииЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в Германии
СБУ в Харьковской области заблокировала ботоферму, которая работала на РоSSиюСБУ в Харьковской области заблокировала ботоферму, которая работала на РоSSию
ФБР обвинило РоSSию в бездействии относительно киберпреступниковФБР обвинило РоSSию в бездействии относительно киберпреступников
Украина поднялась в рейтинге скорости интернетаУкраина поднялась в рейтинге скорости интернета
Последние новости
Подгружаем последние новости