2022-06-12
В Google отстранили от работы инженера, обнаружившего сознание у искусственного интеллекта
Инженер оценил сознание ИИ на уровни ребенка семи или восьми лет, информирует
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Инженер по программному обеспечению Google Блейк Леймон обнаружил признаки сознания у созданного компанией искусственного интеллекта LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), пишет
Леймон работал с системой для создания чат-бота, способного поддерживать разговор на разные темы, осенью прошлого года. Он решил проверить, будет ли LaMDA использовать дискриминационные или ненавистнические высказывания. Когда он «заговорил» с ИИ о религии, то заметил, что LaMDA рассуждает о своих правах и считает себя личностью.
Антон Герасименко, ZN.ua