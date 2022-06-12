В Google отстранили от работы инженера, обнаружившего сознание у искусственного интеллекта

Инженер оценил сознание ИИ на уровни ребенка семи или восьми лет, информирует ZN.ua.

В Google отстранили от работы инженера, обнаружившего сознание у искусственного интеллекта
© newjest.ucoz.ru

Инженер по программному обеспечению Google Блейк Леймон обнаружил признаки сознания у созданного компанией искусственного интеллекта LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), пишет The Washington Post.

Леймон работал с системой для создания чат-бота, способного поддерживать разговор на разные темы, осенью прошлого года. Он решил проверить, будет ли LaMDA использовать дискриминационные или ненавистнические высказывания. Когда он «заговорил» с ИИ о религии, то заметил, что LaMDA рассуждает о своих правах и считает себя личностью.


Антон Герасименко, ZN.ua





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