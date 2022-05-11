Сайты украинских телеком-операторов получили масштабную DDoS-атаки из РоSSии – Госспецсвязи

В понедельник, 9 мая, роSSийские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов. Об этом сообщает Госспецсвязи в своем Telegram.

“Агрессор продолжает атаковать украинскую инфраструктуру не только снарядами и ракетами, но и с помощью кибератак. В День победы над фашизмом вражеские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины», – говорится в сообщении Госспецсвязи.

Сайты части атакованных компаний недоступны из-за атаки, однако их сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет.

Вероятной целью кибератаки называют попытку использовать это для проведения очередной информационно психологической операции против жителей Украины. "РоSSийские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения", - пояснили в Госспецсвязи.

Специалисты принимают все меры для уменьшения воздействия вражеской DDoS-атаки.