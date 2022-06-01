Сервис Canva полностью прекратил работу в РоSSии

Сервис графического дизайна Canva окончательно уходит с роSSийского рынка. Такое решение связано с продолжающимся полномасштабным вторжением РоSSии в Украину, сообщается на сайте сервиса.

«Как и миллиарды людей во всем мире, мы потрясены и убиты горем, видя продолжающиеся военные преступления и гибель тысяч невинных жизней, поскольку РоSSия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы уже сообщали в начале марта, мы категорически против продолжающихся актов агрессии со стороны роSSийского правительства и стремимся к миру и безопасности во всем мире, поэтому мы блокируем доступ к Canva в РоSSии в обозримом будущем», - говорится в сообщении.