Сервис Canva полностью прекратил работу в РоSSии

На сайте компании появляется сообщение, что она «решительно осуждает незаконную войну в Украине», информирует ZN.ua.

Сервис Canva полностью прекратил работу в РоSSии
Сервис Canva решил окончательно покинуть роSSийский рынок
© depositphotos/ oleksii.chumachenko

Сервис графического дизайна Canva окончательно уходит с роSSийского рынка. Такое решение связано с продолжающимся полномасштабным вторжением РоSSии в Украину, сообщается на сайте сервиса.

«Как и миллиарды людей во всем мире, мы потрясены и убиты горем, видя продолжающиеся военные преступления и гибель тысяч невинных жизней, поскольку РоSSия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы уже сообщали в начале марта, мы категорически против продолжающихся актов агрессии со стороны роSSийского правительства и стремимся к миру и безопасности во всем мире, поэтому мы блокируем доступ к Canva в РоSSии в обозримом будущем», - говорится в сообщении.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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