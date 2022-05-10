2022-05-10
СМИ сообщили, что Rutube не подлежит восстановлению, в сервисе это отрицают
Представители хостинга также обратились к Федорову, заговорив на украинском языке, информирует
Восстановить доступ к Rutube после атаки не удалось© unsplash/comparefibre
9 мая на роSSийский видеохостинг Rutube была совершена масштабная атака, в результате чего произошел сбой в его работе, доступ к сервису не восстановили до сих пор.
Так, источник, близкий к команде Rutube, заявил о том, что атака началась около пяти утра, в результате действий хакеров «был полностью удален код сайта» и теперь сервис «не подлежит восстановлению».
Фаина Ваулина, ZN.ua