СМИ сообщили, что Rutube не подлежит восстановлению, в сервисе это отрицают

9 мая на роSSийский видеохостинг Rutube была совершена масштабная атака, в результате чего произошел сбой в его работе, доступ к сервису не восстановили до сих пор. The Village РоSSия со ссылкой на источники утверждает, что сайт не подлежит восстановлению.

Так, источник, близкий к команде Rutube, заявил о том, что атака началась около пяти утра, в результате действий хакеров «был полностью удален код сайта» и теперь сервис «не подлежит восстановлению».