СМИ сообщили, что Rutube не подлежит восстановлению, в сервисе это отрицают

Представители хостинга также обратились к Федорову, заговорив на украинском языке, информирует ZN.ua.

СМИ сообщили, что Rutube не подлежит восстановлению, в сервисе это отрицают
Восстановить доступ к Rutube после атаки не удалось
© unsplash/comparefibre

9 мая на роSSийский видеохостинг Rutube была совершена масштабная атака, в результате чего произошел сбой в его работе, доступ к сервису не восстановили до сих пор. The Village РоSSия со ссылкой на источники утверждает, что сайт не подлежит восстановлению.

Так, источник, близкий к команде Rutube, заявил о том, что атака началась около пяти утра, в результате действий хакеров «был полностью удален код сайта» и теперь сервис «не подлежит восстановлению».


Фаина Ваулина, ZN.ua

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