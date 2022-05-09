2022-05-09
Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг Rutube
В самом сервисе заявили, что хакеры «не получили доступ к видеоархиву», информирует
Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг© unsplash/nahelabdlhadi
РоSSийский видеохостинг Rutube перестал работать из-за мощной хакерской атаки. Информация об этом появилась на канале сервиса в
«Вслед за сайтами роSSийских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до RUTUBE. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», - говорится в сообщении.
Фаина Ваулина, ZN.ua