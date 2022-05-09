Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг Rutube

РоSSийский видеохостинг Rutube перестал работать из-за мощной хакерской атаки. Информация об этом появилась на канале сервиса в мессенджере Telegram.

«Вслед за сайтами роSSийских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до RUTUBE. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», - говорится в сообщении.