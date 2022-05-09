Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг Rutube

В самом сервисе заявили, что хакеры «не получили доступ к видеоархиву», информирует ZN.ua.

Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг Rutube
Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг
© unsplash/nahelabdlhadi

РоSSийский видеохостинг Rutube перестал работать из-за мощной хакерской атаки. Информация об этом появилась на канале сервиса в мессенджере Telegram.

«Вслед за сайтами роSSийских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до RUTUBE. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», - говорится в сообщении.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийские хакеры начали атаковать МолдовуРоSSийские хакеры начали атаковать Молдову
Одним из направлений роSSийских атак хакеров является доступ к личным телефонам и компьютеров украинцевОдним из направлений роSSийских атак хакеров является доступ к личным телефонам и компьютеров украинцев
РоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты ГерманииРоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты Германии
Атаки украинской IT-армии оставили россиян без алкоголя на майские праздникиАтаки украинской IT-армии оставили россиян без алкоголя на майские праздники
РоSSийские хакеры координировали ракетные удары по Одессе — ГосспецсвязиРоSSийские хакеры координировали ракетные удары по Одессе — Госспецсвязи
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские хакеры "поздравили" россиян с днем победобесия: фотоУкраинские хакеры "поздравили" россиян с днем победобесия: фото
РоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты ГерманииРоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты Германии
РоSSийские хакеры координировали ракетные удары по Одессе — ГосспецсвязиРоSSийские хакеры координировали ракетные удары по Одессе — Госспецсвязи
9 мая активизируются роSSийские хакеры: в Госспецсвязи рассказали, как защититься9 мая активизируются роSSийские хакеры: в Госспецсвязи рассказали, как защититься
РоSSийские хакеры начали атаковать МолдовуРоSSийские хакеры начали атаковать Молдову
РоSSийские хакеры атаковали сайты госучреждений МолдовыРоSSийские хакеры атаковали сайты госучреждений Молдовы
Хакеры разослали в украинские госорганы вредоносные электронные письма с темой "Указ Президента", - CERT-UAХакеры разослали в украинские госорганы вредоносные электронные письма с темой "Указ Президента", - CERT-UA
РоSSийские хакеры могли заложить основу для вторжения РФ в Украину еще в 2021 году — MicrosoftРоSSийские хакеры могли заложить основу для вторжения РФ в Украину еще в 2021 году — Microsoft
РоSSийские хакеры совершают атаки на простых украинцев гораздо чащеРоSSийские хакеры совершают атаки на простых украинцев гораздо чаще
Хакеры выложили в свободный доступ 15,6 тысяч писем компании, связанной с Минобороны РФХакеры выложили в свободный доступ 15,6 тысяч писем компании, связанной с Минобороны РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости