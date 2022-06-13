2022-06-13
Хакеры взломали сайт «верховного суда ДНР»
Ранее этот «суд» приговорил к смертной казни иностранцев, которые воевали на стороне Украины, информирует
Хакеры взломали сайт так называемого "суда ДНР"© unsplash/nahelabdlhadi
Хакеры взломали сайт так называемого суда группировки «ДНР». На сайте разместили «привет» для «судей», которые вынесли смертный приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины,
Так, на главной странице сайта «суда» появилось изображение горящего московского Кремля, а также флаг Украины с надписью «Слава Україні» Героям Слава».
Фаина Ваулина, ZN.ua