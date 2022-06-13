Хакеры взломали сайт «верховного суда ДНР»

Хакеры взломали сайт так называемого суда группировки «ДНР». На сайте разместили «привет» для «судей», которые вынесли смертный приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины, сообщает «ОстроВ».

Так, на главной странице сайта «суда» появилось изображение горящего московского Кремля, а также флаг Украины с надписью «Слава Україні» Героям Слава».