Російські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстою

Російські хакери з наближеної до керівництва РФ групи «Killnet» піддали атаці офіційний сайт парламенту Ізраїля. Про це повідомив 12 канал.

Хакери вдалися до традиційного способу DDos-атаки. Спеціалістам з безпеки за лічені хвилини вдалося відбити атаку, проте упродовж певного часу сайт Кнесету був недоступний, а депутати не мали доступу до своїх електронних скриньок.

Як повідомляє видання, кіберзлочинці залишили парламентарям зашифроване послання, у якому звинуватили Ізраїль у допомозі Україні, зокрема повідомили, що атака є помстою за позицію країни та передачу Україні розвідданих.

Наразі в Єрусалимі побоюються, що ця атака могла бути лише початком, а більш масштабна може статись у день виборів — 1 листопада.