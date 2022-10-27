Російські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстою

Близьке до Кремля угрупування хакерів помстилось за позицію Ізраїля щодо України, інформує ZN.ua.

Російські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстою
© unsplash/cbpsc1

Російські хакери з наближеної до керівництва РФ групи «Killnet» піддали атаці офіційний сайт парламенту Ізраїля. Про це повідомив 12 канал.

Хакери вдалися до традиційного способу DDos-атаки. Спеціалістам з безпеки за лічені хвилини вдалося відбити атаку, проте упродовж певного часу сайт Кнесету був недоступний, а депутати не мали доступу до своїх електронних скриньок.

Як повідомляє видання, кіберзлочинці залишили парламентарям зашифроване послання, у якому звинуватили Ізраїль у допомозі Україні, зокрема повідомили, що атака є помстою за позицію країни та передачу Україні розвідданих.

Наразі в Єрусалимі побоюються, що ця атака могла бути лише початком, а більш масштабна може статись у день виборів — 1 листопада.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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