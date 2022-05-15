Украинские хакеры сломали роSSийский видеохостинг Rutube
Чтобы положить “правильный” роSSийский ответ “неправильному” Ютюбу понадобились усилия всего двух киберспециалистов и несколько дней работы, информирует
Украинские хакеры называют взлом Rutube самой большой победой с начала кибервойны с Россией, сообщает телеграм-канал
Удалены как контент, так вся внутренняя и внешняя инфраструктура видеохостинга. Он восстновлению не подлежит.
"РоSSийский ответ ютубу" Rutube сломали два украинских IT-специалиста всего за пару дней. Были удалены контент и вся инфраструктура видеохостинга, как внутренняя, так и внешняя.
По сообщениям СМИ, около 4 утра 9 мая администратор Rutube заметил аномальную работу системы и собрал планерку. Но в тот же момент на его глазах началось удаление всей инфраструктуры платформы и контента.