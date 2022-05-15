Украинские хакеры сломали роSSийский видеохостинг Rutube

Украинские хакеры называют взлом Rutube самой большой победой с начала кибервойны с Россией , сообщает телеграм-канал "IT ARMY of Ukraine"

Удалены как контент, так вся внутренняя и внешняя инфраструктура видеохостинга. Он восстновлению не подлежит.

"РоSSийский ответ ютубу" Rutube сломали два украинских IT-специалиста всего за пару дней. Были удалены контент и вся инфраструктура видеохостинга, как внутренняя, так и внешняя.