Украинские хакеры сломали роSSийский видеохостинг Rutube

Чтобы положить “правильный” роSSийский ответ “неправильному” Ютюбу понадобились усилия всего двух киберспециалистов и несколько дней работы, информирует ZN.ua.

Украинские хакеры сломали роSSийский видеохостинг Rutube
© Ukrainian military pages

Украинские хакеры называют взлом Rutube самой большой победой с начала кибервойны с Россией, сообщает телеграм-канал "IT ARMY of Ukraine"

Удалены как контент, так вся внутренняя и внешняя инфраструктура видеохостинга. Он восстновлению не подлежит.

"РоSSийский ответ ютубу" Rutube сломали два украинских IT-специалиста всего за пару дней. Были удалены контент и вся инфраструктура видеохостинга, как внутренняя, так и внешняя.

По сообщениям СМИ, около 4 утра 9 мая администратор Rutube заметил аномальную работу системы и собрал планерку. Но в тот же момент на его глазах началось удаление всей инфраструктуры платформы и контента.


Юлия Мельничук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Маск поставил на паузу сделку с Twitter. Акции компании обвалилисьМаск поставил на паузу сделку с Twitter. Акции компании обвалились
Латвия заблокирует доступ к роSSийским соцсетямЛатвия заблокирует доступ к роSSийским соцсетям
РоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салоновРоSSия блокирует любое упоминание войны в Украине, включая сайты по уходу за животными и тату-салонов
Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг RutubeХакеры атаковали роSSийский видеохостинг Rutube
Спутниковый интернет Starlink доступен в 32 странах мира: картаСпутниковый интернет Starlink доступен в 32 странах мира: карта
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские хакеры устроили кибератаку, используя тематику Херсона, - ГосспецсвязиРоSSийские хакеры устроили кибератаку, используя тематику Херсона, - Госспецсвязи
Rutube все-таки восстановился после кибератаки, но работает со сбоямиRutube все-таки восстановился после кибератаки, но работает со сбоями
РоSSийские хакеры постоянно атакуют систему Starlink, специалисты пока справляютсяРоSSийские хакеры постоянно атакуют систему Starlink, специалисты пока справляются
Хакеры Anonymous заявили, что Rutube вряд ли восстановится после их атакиХакеры Anonymous заявили, что Rutube вряд ли восстановится после их атаки
СМИ сообщили, что Rutube не подлежит восстановлению, в сервисе это отрицаютСМИ сообщили, что Rutube не подлежит восстановлению, в сервисе это отрицают
Хакеры атаковали роSSийский видеохостинг RutubeХакеры атаковали роSSийский видеохостинг Rutube
Украинские хакеры "поздравили" россиян с днем победобесия: фотоУкраинские хакеры "поздравили" россиян с днем победобесия: фото
РоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты ГерманииРоSSийские хакеры атаковали правительственные сайты Германии
РоSSийские хакеры координировали ракетные удары по Одессе — ГосспецсвязиРоSSийские хакеры координировали ракетные удары по Одессе — Госспецсвязи
9 мая активизируются роSSийские хакеры: в Госспецсвязи рассказали, как защититься9 мая активизируются роSSийские хакеры: в Госспецсвязи рассказали, как защититься
Последние новости
Подгружаем последние новости