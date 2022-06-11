РоSSийские хакеры пытаются атаковать украинские медиа

Они рассылают документ с вирусом.

РоSSийские хакеры пытаются атаковать украинские медиа
© unsplash/cbpsc1

В зоне риска новой кибератаки оказались украинские медиа. Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

В ведомстве предупредили о массовой рассылке опасных электронных писем с темой "СПИСОК ссылок на интерактивные карты".

Основной целью кибератаки стали медийные организации Украины (радиостанции, газеты, новостные агентства и т.п.). Уже установлено более 500 адресов получателей.

Открытие приложения в виде документа "СПИСОК ссылок на интерактивные карты.docx" в письме может привести к загрузке на компьютер вредоносного приложения CrescentImp.

Специалисты предупредили, что злоумышленники стали чаще прибегать к рассылкам электронных писем с уже скомпрометированных электронных адресов госорганов.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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