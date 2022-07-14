Хакеры, выдающие себя за Меркель, пытались шпионить за Лагард

Хакеры пытались взломать аккаунт главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в мессенджере WhatsApp. Для этого они использовали номер мобильного телефона экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом пишет немецкое издание Business Insider со ссылкой на источники в правительственных кругах.

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Афера злоумышленников

Как известно, обе женщины дружат уже давно. Коварная афера злоумышленников заключалась в следующем: с Лагард связались по СМС с номером телефона, который оказался настоящим номером мобильного телефона Меркель.

Главе ЕЦБ сказали, что Меркель хочет продолжить общение в Whatsapp, поскольку сообщения там зашифрованы и разговор будет более безопасным.

Лагард все же заподозрила неладное, перезвонила Меркель и спросила ее, действительно ли она хочет поговорить с ней в Whatsapp — так афера была разоблачена.

До сих пор неясно, откуда злоумышленники взяли настоящий номер Меркель. Полиция сейчас расследуют это дело. Также в нем участвуют Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное управление по информационной безопасности (BSI).

Напомним

В Госпецсвязи предупредили о новой кибератаке на государственные организации Украины. Хакеры рассылают электронные письма, которые содержат вредоносную программу.