РоSSийская «дочка» Google намерена объявить себя банкротом

Пресс-служба Google подтвердила, что роSSийская «дочка» компании намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счета. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий компании.

РоSSийская «дочка» Google намерена объявить себя банкротом
фото: aussiedlerbote.de

Что сообщили в компании

«Арест банковского счета Google РоSSия сделал невозможным функционирование нашего роSSийского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в РоSSии, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств. Google РоSSия опубликовала уведомление о намерении объявить себя банкротом», — сообщили в пресс-службе компании.

Вместе с тем компания продолжит предоставлять бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, роSSийским пользователям.

Также в пресс-службе напомнили, что некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в РоSSии.

Как писал «Минфин», Google потратит $10 млн на борьбу с фейками о войне в Украине.

Руководитель подразделения Мэтью Бриттин также заявил, что компания уже пожертвовала $35 млн для поддержки Украины.

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