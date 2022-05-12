РоSSийские хакеры устроили кибератаку, используя тематику Херсона, - Госспецсвязи

Хакерская группировка из РоSSии UAC-0010 (Armageddon) начала новую кибератаку, во время которой используют письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!"

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Письма, рассылаемые хакерами, содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm".

При открытии этого вложения на компьютере жертвы создается файл "Herson.rar" с ярлыком "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk".

После этого загружается вредоносная программа GammaLoad.PS1v2.

В Госспецсвязи напомнили, что хакерская группировка Armageddon с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину активно атакует критическую информационную инфраструктуру нашей страны. Во время кибератак использует болезненные для украинцев темы.

Также зафиксированы случаи кибератак этой группы против стран ЕС .

Напомним, под видом проверки водительских удостоверений мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.

Также ранее сообщалось, что мошенники рассылают фейковый чат-бот Є-поддержки, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.