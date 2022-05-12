РоSSийские хакеры устроили кибератаку, используя тематику Херсона, - Госспецсвязи

Группу хакеров связывают с роSSийской ФСБ.

РоSSийские хакеры устроили кибератаку, используя тематику Херсона, - Госспецсвязи
Фото: ua.depositphotos.com

Хакерская группировка из РоSSии UAC-0010 (Armageddon) начала новую кибератаку, во время которой используют письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!"

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Письма, рассылаемые хакерами, содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm".

При открытии этого вложения на компьютере жертвы создается файл "Herson.rar" с ярлыком "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk".

После этого загружается вредоносная программа GammaLoad.PS1v2.

В Госспецсвязи напомнили, что хакерская группировка Armageddon с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину активно атакует критическую информационную инфраструктуру нашей страны. Во время кибератак использует болезненные для украинцев темы.

Также зафиксированы случаи кибератак этой группы против стран ЕС.

Напомним, под видом проверки водительских удостоверений мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.

Также ранее сообщалось, что мошенники рассылают фейковый чат-бот Є-поддержки, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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