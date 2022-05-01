2022-05-01
Укрзализныця поддается кибератакам - возможны сбои в работе отдельных сервисов
Но поезда следуют по расписанию.
© Василий Артюшенко, ZN.UA
Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке, из-за которых происходят временные сбои на сервисах онлайн-продаж.
Об этом говорится в
"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - сообщили в Укрзализныце.
В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.
Лия Ильченко, ZN.ua