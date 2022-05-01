Укрзализныця поддается кибератакам - возможны сбои в работе отдельных сервисов

Но поезда следуют по расписанию.

Укрзализныця поддается кибератакам - возможны сбои в работе отдельных сервисов
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке, из-за которых происходят временные сбои на сервисах онлайн-продаж.

Об этом говорится в Telegram компании.

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - сообщили в Укрзализныце.

В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.

По материалам: Укрзализниця /

Лия Ильченко, ZN.ua

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