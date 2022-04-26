В РоSSии оштрафовали запрещенную компанию Цуккерберга за публикацию запрещенного в РФ контента

По требованию прокуратуры РФ Instagram и Facebook в РоSSии Роскомнадзор должен был не читать, а заблокировать еще в начале марта, информирует ZN.ua.

В РоSSии оштрафовали запрещенную компанию Цуккерберга за публикацию запрещенного в РФ контента
© unsplash/asyfaul

РоSSийский суд оштрафовал на 4 млн рублей запрещенную компанию Meta, владеющую социальными сетями Instagram и Facebook, за отказ удалять запрещенный в РоSSии контент. Об этом сообщает роSSийское агентство «Интерфакс».

Как проистекает из сообщении, компанию Meta, которая была признана в РоSSии экстремистской, а ее деятельность запрещена, судил мировой суд (рассматривает дела за одно заседание, по упрощённой процедуре).

Суд напомнил, что в декабре по требованию прокуратуры другой роSSийский суд обязал Meta Platforms ограничить на территории РоSSии доступ к нескольким постам в Instagram и Facebook с пропагандой ЛГБТ- сообщества, с частности, несколько ссылок были на материалы правозащитного проекта "ОВД-инфо".

Кроме того, претензии Роскомнадзора к компании были связаны с неудалением в социальных сетях постов, оскорбляющих роSSийскую власть, президента и флаг.


Лия Ильченко, ZN.ua

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