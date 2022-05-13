Латвия заблокирует доступ к роSSийским соцсетям

В связи с санкциями Европейского Союза Латвия заблокирует роSSийские социальные сети "ВКонтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru). Об этом сообщает издание LMS со ссылкой на руководителя латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварсу Аболиньшу.

По информации Нацсовета, платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, в отношении которых Евросоюз ввел санкции из-за посягательств на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.