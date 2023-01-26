Хакери виклали у вільний доступ частину вихідного коду «Яндекса»

Хакери зламали російський Яндекс і виклали частину його вихідного коду в мережу. Як повідомляє «Медуза», загальний архів злитих файлів у стислому вигляді становить 44,7 гігабайти.

У мережу утекли, зокрема, фрагменти коду "Яндекс.Карт", "Яндекс.Діректа", "Яндекс.Почти", "Яндекс.Таксі" і самого пошукового движка. Розробник Арсеній Шестаков повідомив, що в архіві є лише вміст репозиторіїв git, а персональні дані відсутні. Також в архіві є кілька ключів API, але, мабуть, вони тестові. Він також додав, що усі файли датуються 24 лютого 2022 року. За словами Шестакова, витік важливий, оскільки «Яндекс» є однією з найбільших IT-компаній Росії, його злам можна порівняти зі зламом Google у США .