Прикарпатьеоблэнерго подверглось хакерской атаке

Сайт компании не работает со вчерашнего дня.

Прикарпатьеоблэнерго подверглось хакерской атаке
© unsplash/keepcoding_school

Корпоративный сайт Прикарпатьяоблэнерго подвергся хакерскому вмешательству. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что атака произошла 13 мая. Однако 14 мая сайт компании все еще не работает.

"Вчера вечером корпоративный сайт "Прикарпатьеоблэнерго" подвергся хакерскому вмешательству. Поэтому по состоянию на 14 мая сайт компании не работает. О возобновлении работы сайта сообщим дополнительно" - говорится в сообщении.

При необходимости получить консультацию можно в колл-центре компании по тел.: 0800 50 40 20.

Узнать об отсутствии электроснабжения или сообщить об обесточивании можно в Viber-боте.

Напомним, 13 апреля роSSийские военные хакеры уже пробовали отключить электроэнергию в Украине. Злоумышленники заразили систему облэнерго компьютерными "вирусами", которые могли уничтожить критически важное оборудование. РоSSийские хакеры атаковали одну из областных компаний-поставщиков, пытаясь лишить электроэнергии целый регион Украины. Программу удалось вовремя обезвредить, однако на тот момент часть инфраструктуры поразила вирус. Специалистам пришлось восстанавливать ее.

CERT-UA связывал кибератаку с группой Sandworm, сформированной из военных хакеров в РоSSии.

На энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено более 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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