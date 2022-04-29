Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке на государственные органы

Госспецсвязи предупреждает об очередной активности киберзлоумышленников, на этот раз речь идет об атаке на государственные органы Украины. В правительственной команде CERT-U, действующей при упомянутом ведомстве и занимающейся реагированием на компьютерные ЧП, отмечают : на этот раз хакеры рассылают имейлы с темой "Указ Президента Украины № 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Электронные письма содержат вредоносные вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso".

"В случае его открытия в конце концов компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter", - отмечают в сообщении.