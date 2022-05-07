Киберпреступники массово рассылают опасные письма для похищения данных и пугают «химической атакой» — Госспецсвязи

Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных, информирует ZN.ua.

Киберпреступники массово рассылают опасные письма для похищения данных и пугают «химической атакой» — Госспецсвязи
© unsplash/ikukevk

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, выявила факт массового распространения электронных писем с тематикой «химической атаки». Об этом сообщает Госспецсвязи в телеграмм-канале.

Киберпреступники массово рассылают новые опасные письма для похищения данных. Письма содержат ссылку на XLS-документ с макросом, открытие которого приведет к поражению компьютера вредоносной программой JesterStealer.

Специалисты CERT-UA отмечают, что загрузка файлов осуществляется из скомпрометированных веб-ресурсов.

«Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных из интернет-браузеров, MAIL/FTP/VPN-клиентов, криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и т.д. Украденные данные передаются злоумышленнику в Telegram. После завершения работы программа удаляется», – сообщают в Госспецсвязи.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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