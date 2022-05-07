9 мая активизируются роSSийские хакеры: в Госспецсвязи рассказали, как защититься
Взломанный роSSийскими хакерами смартфон – тоже орудие для убийства.
Обычно во время праздников роSSийские хакеры увеличивают свою активность. Кибератакам подвергаются не только государственные учреждения и критическая инфраструктура, но и обычные пользователи.
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
В службе отмечают, что во время войны каждый украинец может стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны.
Также на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, получить доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.
Госспецсвязи подготовила перечень мер, которые нужно принять пользователям как можно быстрее, чтобы обезопаситься от кибератак. С ними можно ознакомиться здесь.
Напомним, киберпреступники массово рассылают новые опасные письма для похищения данных и пугают химической атакой.