9 мая активизируются роSSийские хакеры: в Госспецсвязи рассказали, как защититься

Обычно во время праздников роSSийские хакеры увеличивают свою активность. Кибератакам подвергаются не только государственные учреждения и критическая инфраструктура, но и обычные пользователи.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

В службе отмечают, что во время войны каждый украинец может стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны.

Также на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, получить доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.

Госспецсвязи подготовила перечень мер, которые нужно принять пользователям как можно быстрее, чтобы обезопаситься от кибератак. С ними можно ознакомиться здесь.

Напомним, киберпреступники массово рассылают новые опасные письма для похищения данных и пугают химической атакой.