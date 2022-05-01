Потенциал роSSийских хакеров достиг своего максимума, - Госспецсвязи

Они столкнулись с ограниченностью ресурсов из-за иностранных санкций.

Потенциал роSSийских хакеров достиг своего максимума, - Госспецсвязи
Фото: Національний банк України

Украина до сих пор испытывает давление в киберпространстве, однако роSSийские хакеры достигли своего максимума.

Об этом сообщило Госспецсвязи в Телеграм.

"Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны роSSийских хакеров. Однако, вероятно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже продемонстрировали все доступные инструменты и технологии", – говорится в сообщении.

РоSSийские хакеры столкнулись с проблемой ограниченных ресурсов из-за иностранных санкций. Следовательно, они не смогут развиваться так, как раньше.

"Наша общая задача – не допустить усиления роSSийских кибертеррористов. Чтобы достичь этого, нужно сотрудничество между государствами и государственными органами, повышение осведомленности бизнеса и граждан об угрозах, ограничениях ресурсов и технологий, доступных террористическому государству", – прокомментировал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

Напомним, что сайты нескольких государственных учреждений Молдовы подверглись DDoS-атакам из-за границы, которые совершили роSSийские хакеры.

Также Великобритания обвинила РоSSию в использовании "фабрики троллей" для распространения дезинформации об Украине.

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