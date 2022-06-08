Угроза роSSийских кибератак против США остается высокой — WSJ

Ответственные за кибербезопасность чиновники США призвали компании оставаться в состоянии повышенной готовности к роSSийским кибератакам, сообщает The Wall Street Journal .

В частности, руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA) Джен Истерли отметила, что отсутствие масштабных хакерских атак на западную инфраструктуру с начала войны РФ против Украины не должно снижать бдительность компаний.

«Я не думаю, что сейчас мы находимся в безопасности, учитывая угрозы. Мы знаем, что это часть плана действий РФ – использовать вредоносные кибератаки», – заявила Истерли.

«На самом деле мы абсолютно уверены в стратегической угрозе», – отметил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.

Он добавил, что публичные предупреждения о возможных роSSийских кибератаках основаны на оценках разведки США о том, что РФ является реальной угрозой для общественной инфраструктуры.

По словам руководителя Управления кибербезопасности Роберта Джойса, в США уверены, что атаки были активно спланированы, под вопросом только сроки их выполнения.

«Судя по данным разведки, угроза была и остается реальной. У россиян есть возможности, с которыми нам нужно быть осторожными, и они находятся на этапе одобрения решения о том, применять ли их и когда», – заявил Джойс.