Власти Германии констатируют рост числа роSSийских кибератак

В бундестаге это рассматривают как "продолжения военных действий президента РоSSии Владимира Путина", информирует ZN.ua.

Власти Германии констатируют рост числа роSSийских кибератак

С начала роSSийского вторжения в Украину участились кибератаки из РоSSии на инфраструктуру Германии, сообщает DW со ссылкой на деловое издание Handelsblatt.

Депутаты из "светофорной" коалиции ФРГ (названа по цветам входящих в нее Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых") предупреждают об участившихся роSSийских кибератаках на немецкие компании.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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