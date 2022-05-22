2022-05-22
Власти Германии констатируют рост числа роSSийских кибератак
В бундестаге это рассматривают как "продолжения военных действий президента РоSSии Владимира Путина", информирует
С начала роSSийского вторжения в Украину участились кибератаки из РоSSии на инфраструктуру Германии,
Депутаты из "светофорной" коалиции ФРГ (названа по цветам входящих в нее Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых") предупреждают об участившихся роSSийских кибератаках на немецкие компании.
Юлия Мельничук, ZN.ua