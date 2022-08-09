Плата за Інтернет в Україні зросте: названі цифри

В Україні вже цьогоріч зросте плата за Інтернет. Вартість фіксованого інтернету виросте на 15-25% - залежно від місцевості, де його надають. Підвищення плати за Інтернет пов'язане з цілою низкою чинників.

Українців попередили про підвищення плати за Інтернет: названі тарифи

Про зростання вартості фіксованого інтернету українців попередив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

За словами нардепа-"слуги", Інтернет має подорожчати вже цьогоріч у 4 кварталі. Підвищення цін, причому в усіх провайдерів, неминуче, оскільки зростають затрати на послуги інтернет-зв'язку.

"Я можу спрогнозувати зростання вартості доступу до інтернету на рівні +15-25% залежно від міста, приблизно протягом четвертого кварталу цього року. В деяких регіонах уже таке збільшення відбулося", – заявив нардеп у коментарі одному з вітчизняних ЗМІ.

Українців попередили про підвищення плати за Інтернет: названі тарифи

На його думку до підвищення вартості Інтернету зараз найбільше спонукають три чинники:

  • інфляція в Україні;
  • великі витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури через постійні обстріли;
  • збільшення оподаткування імпорту на 10%, яке планується урядом.

При чому усі ці три чинники дуже відчутно впливають на формування ціни за Інтернет. І хоча третій пункт поки лише в планах, та провайдери вже закладають у майбутні ціни поправки на цей фактор.

"Іще це буде пов’язано зі збільшенням на 10% за імпортом – те, що хоче зробити Кабінет Міністрів. Але оператори, я думаю, і без цього підвищать ціни – їм треба зберегти людей, зберегти фахівців", - каже Федієнко.

Нагадаємо, уряд має намір запровадити 10%-й податок на обмін валюти, призначеної для купівлі імпортних товарів. За допомогою цього податку Кабмін хоче "вбити двох зайців": зменшити тиск на гривню і скоротити обсяг імпорту. А ще, це збільшить податкові надходження до бюджету.


Марченко Любов, Тудей





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