Цукерберг доручив вже в середу розпочати масові звільнення в Meta – WSJ

Генеральний директор Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг повідомив сотням керівників про масові звільнення у компанії, які розпочнуться уже в середу, 9 листопада, тобто сьогодні. Про це повідомляє The Wall Street Journal .

Видання зі слів людей, які були на зустрічі, повідомляє, що Цукерберг виглядав пригніченим на зустрічі у вівторок і сказав, що він відповідальний за помилки компанії і що його надмірний оптимізм щодо зростання призвів до надмірної кількості персоналу.

Найперше скорочення стосуються рекрутингової і бізнес-команди. Також Цукерберг додав, що всій команді офіційно оголосять про скорочення о 6 ранку (за місцевим часом – ред.) в середу.