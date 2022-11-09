Цукерберг доручив вже в середу розпочати масові звільнення в Meta – WSJ

Усім звільненим обіцяють виплатити відступні в еквіваленті зарплатні за чотири місяці, інформує ZN.ua.

Цукерберг доручив вже в середу розпочати масові звільнення в Meta – WSJ
© Марк Цукерберг/Facebook

Генеральний директор Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг повідомив сотням керівників про масові звільнення у компанії, які розпочнуться уже в середу, 9 листопада, тобто сьогодні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зі слів людей, які були на зустрічі, повідомляє, що Цукерберг виглядав пригніченим на зустрічі у вівторок і сказав, що він відповідальний за помилки компанії і що його надмірний оптимізм щодо зростання призвів до надмірної кількості персоналу.

Найперше скорочення стосуються рекрутингової і бізнес-команди. Також Цукерберг додав, що всій команді офіційно оголосять про скорочення о 6 ранку (за місцевим часом – ред.) в середу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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