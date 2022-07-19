Google maps зняла прикриття з усієї території Росії: експерт пояснив, чому американська компанія допомагала РФ

Тепер у Google maps можна розглядати склади та місця зберігання ядерних арсеналів Росії, інформує ZN.ua.

Google maps зняла прикриття з усієї території Росії: експерт пояснив, чому американська компанія допомагала РФ
© Армія Інформ

Компанія Google відкрила супутникові зображення всіх російських стратегічних пунктів. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі FreeДом.

"Компанія Google зняла прикриття з усіх стратегічних об\'єктів Російської Федерації. І в програмі Google maps можна розглянути склади і місця зберігання ядерних арсеналів", - стверджує він.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи можна зробити висновок, що американська компанія допомагала Росії тримати ці об\'єкти у секреті, Жданов відповів ствердно.

"Це домовленості, за які Російська Федерація, напевно, ще й доплачувала", - заявив експерт.

За його словами, у всьому світі держави подають заявки для прикриття таких об\'єктів.

"Ви дивитея на карту, думає, що там ліс, а там насправді може бути об\'єкт", - пояснив Жданов.

"Є ще один момент. Ви не забувайте, що до проведення останнього саміту НАТО Росія була партнером НАТО, і Росія мала більше десятка партнерських програм. Величезні гроші Росія вносила в НАТО і співпрацювала. Тому абсолютно нічого дивного немає", - додав він..

Нагадаємо, подібне повідомлення вже з\'являлося в квітні 2022 року. Зокрема, 17 квітня інформаційно-консалтингова компанія Defence Express повідомила, що Сервіс Google Maps відкрив доступ до всіх військових та стратегічних об\'єктів РФ у максимальному розподіленні.

Defence Express також стверджувала, що стратегічної цінності знімки не мають, тому що військові супутники мають значно краще розподілення.

Проте вже 18 квітня представниця Google Женев\'єв Парк у коментарі виданню The Verge взагалі спростувала розкриття такої інформації. За її словами, деякі зображення, які розповсюдили ЗМІ, були доступні задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Однак, при цьому Парк не стала категорично стверджувати, що всі знімки, які опублікували ЗМІ, не містять жодної військової таємниці.

"Поширені зображення, мабуть, законні, вони були доступні Google Maps задовго до конфлікту в Україні", - заявила Парк.

Google нерідко розмиває на своїх картах "зображення потенційно важливих областей, включаючи військові об\'єкти". Наприклад, Google Maps пікселізує зображення авіабази 705 французьких ВПС. Однак, є багато інших військових об\'єктів, які доступні для перегляду. Зокрема, Google дає змогу побачити докладні супутникові знімки американської бази ВПС Нелліс.

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АрміяInform
По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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