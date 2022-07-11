У Росії заблоковано портал німецької щоденної газети Die Welt

Роскомнагляд вніс ЗМІ до списку заборонених.

У Росії заблоковано портал німецької щоденної газети Die Welt
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Російський державний регулятор ЗМІ Роскомнагляд повідомив у неділю, що сайт німецької щоденної газети Welt було заблоковано в країні на запит російської прокуратури. Причини такого рішення не повідомляють.

Welt.de був включений до постійно зростаючого списку ЗМІ, заборонених Роскомнаглядом. З початком російської агресії проти України газета оприлюднює інформацію російською мовою. Більшість незалежної інформації у Росії піддається цензурі.

На початку березня Євросоюз ввів санкції проти російських ЗМІ RT (раніше Russia Today) та Sputnik, які вважаються основними інструментами кремлівської пропаганди.

Росія має 300 мільярдів доларів резервів у західних країнах, які повністю заблоковані. Загалом активи російського приватного сектору за кордоном, за даними Economist, становлять 1 трильйон доларів, з яких поки що заморожено лише 30-50 мільярдів доларів, що належать російським олігархам і державним чиновникам.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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