У Росії заблоковано портал німецької щоденної газети Die Welt

Російський державний регулятор ЗМІ Роскомнагляд повідомив у неділю, що сайт німецької щоденної газети Welt було заблоковано в країні на запит російської прокуратури. Причини такого рішення не повідомляють.

Welt.de був включений до постійно зростаючого списку ЗМІ, заборонених Роскомнаглядом. З початком російської агресії проти України газета оприлюднює інформацію російською мовою. Більшість незалежної інформації у Росії піддається цензурі.

На початку березня Євросоюз ввів санкції проти російських ЗМІ RT (раніше Russia Today) та Sputnik, які вважаються основними інструментами кремлівської пропаганди.

Росія має 300 мільярдів доларів резервів у західних країнах, які повністю заблоковані. Загалом активи російського приватного сектору за кордоном, за даними Economist, становлять 1 трильйон доларів, з яких поки що заморожено лише 30-50 мільярдів доларів, що належать російським олігархам і державним чиновникам.